Rozżalony Piotr Jacoń komentuje wyrok sądu w sprawie jego transpłciowej córki: "DANO JEJ W TWARZ"

Teraz ogłoszono wyrok sądu dotyczący określenia płci dziewczyny. Choć jest on pozytywny, to Jacoń nie ukrywa swojego rozżalenia. Wszystko za sprawą formy, w jakiej został przekazany. Dziennikarz opublikował obszerny post na swoim Intagramie, w którym zdradza szczegóły sprawy.

Choć sędzia przyznała mojej córce rację, "że jest płci żeńskiej" i to w tym jednym zdaniu dwukrotnie nazwała ją powodem (a nie powódką). I raz synem. Dwukrotnie także użyła jej starego imienia, o którym osoby transpłciowe nie przypadkiem mówią, że to deadname - czytamy na jego profilu.

Deadname jest powodem społecznej dysforii. Ta bywa przyczyną depresji , która nierzadko prowadzi do samobójstwa. Sędzia BGS powinna to wiedzieć. Zwłaszcza, że na pierwszej rozprawie zaraz po tym, jak rozdzieliła nas z Córką, nam każąc usiąść na ławce dla pozwanych, a Wiktorii po drugiej stronie, podkreślała, że wie, jak to trudna emocjonalnie sprawa, bo miała już takich kilka - napisał.

Mimo tego doświadczenia sędzia BGS napisała, że moja Córka jest... synem płci żeńskiej. Ku*wa! Ja pie*dolę! Wiktoria na ten wyrok czekała desperacko niecierpliwie, bo dopiero on otwiera jej drogę do nowego peselu i nowego dowodu osobistego. Dowodu jej Prawdziwej Tożsamości. Żeby jednak odebrać to sądowe pismo na poczcie, będzie musiała pokazać stary dowód, ze starym imieniem i nieaktualnym zdjęciem. Pani w okienku być może wyda list od ręki. Ale jest bardzo prawdopodobne, że wcale nie ściszając głosu zapyta moją blond długowłosą córkę o pięknych oczach: Czy ten dowód to pana?;