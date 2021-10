"Wiadomości" TVP wyciągnęły KOMENTARZ UŻYTKOWNIKA Pudelka jako "ŹRÓDŁO" w materiale wymierzonym w Donalda Tuska!

W niedzielę w Warszawie i innych polskich miastach odbył się gigantyczny protest przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej. Do przybycia na Plac Zamkowy zachęcał Donald Tusk i to właśnie w niego po raz kolejny wycelowany był jeden z materiałów w poniedziałkowym wydaniu "Wiadomości".

PiS chce wyprowadzić nasz kraj z Unii. To my, zwykli obywatele tym przepłacimy, a nie politycy, którzy nas rozkradają. Koniec z tym, PiS wynocha!

Unia Europejska to najlepsza rzecz, która przytrafiła się Polsce od 300 lat. Nawet Jan Paweł II był za wejściem Polski do UE. Ludzie, PiS działa przeciwko Polsce! Trzeba zakończyć ich rządy.

I jeszcze słowo do autorów materiału - nie gniewamy się na Was, mimo że próbujecie sobie nami wycierać gębę. W odróżnieniu od Was dajemy na naszych stronach przestrzeń do wypowiedzi osobom o różnych poglądach, dlatego też możecie znaleźć u nas tak różnorodne komentarze.