Telewizja Polska jest REKORDOWO źle oceniana przez odbiorców

Ilość negatywnych opinii jest najwyższa w historii badania prowadzonego cyklicznie od 1997 roku (do wiosny 2014 roku utrzymywała się w przedziale 10-20 procent). Znaczny spadek nastąpił w 2016 roku, tuż po powołaniu nowych władz do zarządu. Wtedy negatywnych ocen było już 20 procent, potem ich udział wzrósł do ok. 30 procent, a w sondażu w października ubiegłego roku wyniósł już 38 procent.