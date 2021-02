TVP Info atakuje Rafała Trzaskowskiego: "NIE RADZI SOBIE ZE ŚNIEGIEM". Rafał odpowiedział...

klaudia 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Ehh ludzie tego śniegu nie da się tak od razu usunąć, jak pada przez cały dzień i wieje 20 km/h. Trzaskowski cudów tu nie zdziała, a odśnieżanie 2 cm śniegu żeby za chwilę spadło 10 cm to po prostu strata kasy. Tak czasem bywa! Trzeba dostosować technikę jazdy do warunków na drodze i zakładać opony zimowe jak jest na to czas, a nie mieć pretensje do świata że Bóg śnieg wynazał