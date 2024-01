Karolina Korwin Piotrowska komentuje brak nominacji dla "Chłopów". "Tak jest, gdy wygrywa STRACH I POLITYKA"

Karolina Korwin-Piotrowska komentuje Oscary i brak nominacji dla "Chłopów"

No i nie ma nominacji dla Polski. Tak to jest, gdy wygrywa polityka, strach, układowość. Gdybyśmy dali "Zieloną granicę", nominacja byłaby moim zdaniem pewna. No ale nominowaliśmy kandydata przed wyborami, więc... nie było wiadomo, co będzie "polityczne", a co nie, a to samo w sobie brzmi już fatalnie. Smutne to wszystko jest bardzo. Współprodukowany przez PL "The zone of interest" - "Strefa interesów" - ma szansę w kilku kategoriach [...] - napisała na Instagramie.