Karolina Korwin Piotrowska krytykuje promowanie w TVP Tamary Gonzalez Perei i jej czaszek za SETKI ZŁOTYCH: "My za to płacimy. To są NASZE PODATKI"

Macademian Girl, dziś figurująca w świecie show biznesu już jako Tamara Gonzalez Perea, jakiś czas temu postanowiła się przebranżowić i zająć "rozwojem duchowym". Po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" poświęciła się w pełni nowej pasji, której próbkę zaprezentowała w niedawnym odcinku "Sprawy dla reportera". Grała tam na szamańskim bębnie i nuciła u boku kryształu w kształcie czaszki.

Popis Tamary Gonzalez Perei w TVP odbił się w mediach szerokim echem. Odcinek dotyczył bowiem 39-latki po udarze mózgu, która w napływie desperacji udała się po pomoc nie tylko do specjalistów, lecz także do ekspertów od medycyny alternatywnej. Była to sposobność do zaproszenia celebrytki tym razem w roli "terapeutki uzdrawiania dźwiękiem", co zostało przyjęte przez internautów bardzo krytycznie.

TVP lansuje teorie Tamary Gonzalez Perei? Karolina Korwin Piotrowska komentuje

Wśród zarzutów, które krążą w sieci, pojawiają się też komentarze odnośnie promowania w Telewizji Polskiej medycyny alternatywnej, która stoi w wyraźnej sprzeczności z osiągnięciami współczesnej nauki. Dla wielu udział Tamary w programie, gdzie odprawiała szamańskie modły pod okiem kamer, uznano za lansowanie szkodliwych wzorców i poczucia, że terapia dźwiękiem może zastąpić prawidłowe leczenie.

Do sprawy odniosła się m.in. Karolina Korwin Piotrowska, która od dawna nie ma najlepszego zdania o kierunku, jaki TVP obrało w medialnym dyskursie. Dziennikarka przypomina, że propagowanie medycyny alternatywnej w Telewizji Polskiej jest możliwe dzięki podatkom, które płacą przecież wszyscy.

2 miliardy z budżetu ROCZNIE. My za to płacimy. To są nasze podatki - zaznacza.

Tamara Gonzalez Perea lansuje czaszki za kilkaset złotych

Co więcej, Karolina zacytowała wpis jednego z internautów na Twitterze, który poświęcił nieco uwagi reklamowanym przez Pereę czaszkom. Jak zaznaczono, podobne można kupić w sklepie celebrytki za 850 złotych, jednak warto wspomnieć, że są tam i modele w cenie 1200 złotych - obecnie wyprzedane. W opisie produktu po "okazyjnej" cenie zasugerowano nawet jej właściwości lecznicze.

Nierzadko czaszkę z zielonego kamienia yunnan nazywa się czaszką zdrowia i piękna, ponieważ łagodzi objawy stresu. Ma silne właściwości lecznicze. Działa oczyszczająco, wspomaga dobre samopoczucie. Uważa się również, że może zapobiegać występowaniu nowotworów - czytamy na stronie sklepu.

W tym samym poście Korwin Piotrowska zamieściła też odpowiedź innego internauty, który znalazł bardzo podobne czaszki w popularnym serwisie aukcyjnym i to za 1/10 ceny ze sklepu celebrytki. Nie można jednak wykluczyć, że są to jedynie tańsze warianty produktów, które sprzedaje Tamara.

Od Macademian Girl do "terapeutki uzdrawiania dźwiękiem"

Sama Perea na razie milczy w sprawie kontrowersji, które wywołał jej występ w TVP. W niedawno udzielonym wywiadzie sekcji blogerskiej serwisu Twórczywo zdradziła, co ją skłoniło, aby porzucić pracę szafiarki i zostać "soul coachem".

Jestem ogromnie wdzięczna za wszystko, co odkryłam, pracując z modą, a także estetyką, która zawsze była mi niezwykle bliska. Cały dorobek Macademian Girl w dalszym ciągu jest mi bliski. (...) Natomias, w pewnym momencie przyszedł czas na pracę z duszą oraz psychologią. To wszystko zawsze było mi niezwykle bliskie, ale dopiero teraz pozwalam sobie, by dzielić się tym z innymi. (...) Zdecydowałam się mówić otwarcie o tym, co robię i czym się zajmuję - wyjaśniała.

Myślicie, że warto było się przebranżowić?

