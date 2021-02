Karolina Korwin-Piotrowska MASAKRUJE "Listy do M. 4": "Niestrawna, nadpsuta, tknięta zębem czasu kapusta wigilijna. To SADYZM"

Els 1 godz. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Słabym jest samo kopiowanie, bez licencji, patentu na sukces. Jak Just 5 było kiedyś BSB, jak Blania przeinaczyła Greya, jak Jakubiak wygina się przy garach jak Jamie Oliver, tak Listy do M. miały ująć i wzruszyć Polaków, bo Brytyjczycy zrobili to w swoim bezczelnym, rozczulającym stylu bezbłędnie. Ale kręcić to co roku, jechać już po najniższych emocjach, odgrzewać i kopiować co się da... i jeszcze wciskać to ludziom w okolicy adwentu, no słabe.