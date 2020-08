Karolina Korwin-Piotrowska atakuje wyrzuconego ze sklepu Tomasza Karolaka. Aktor odpowiada: "NIE MA PANI PRAWA MNIE OCENIAĆ"

Leman 11 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Ludzie zrozumcie wreszcie jedno, ze nikt z nas nie lubi nosic tych masek ale to jest jak do tej pory jedyny sposob, zeby ograniczyc tego wirusa tak jak i higiena rak, dystans 2 metrowy i przestrzeganie restrykcji. Jezeli wszyscy sie zmobilizuja do tej walki nie myslac tylko i wylacznie o czubku wlasnego nosa, to wspolnym wysilkiem obnizymy tak wysokie rozprzestrzenianie sie tego wirusa. Ale oczywiscie zawsze musi sie jakis egoista i samolub znalezc, ktory nie bedzie chcial nosic maseczki, bo ogranicza JEGO wolnosc, bo JEMU przeszkadza, bo ON nie moze w niej oddychac itp, itd!!! Przeciez kazdy z nas chcialby juz te maski sciagnac ale czasami trzeba sie troche wysilic i poswiecic dla ogolnego dobra w ktorym to i nasze dobro jest wliczone. W ten sposob przez takich egoistow, ten wirus nigdy sie nie skonczy!!!