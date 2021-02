Karolina Korwin Piotrowska MIAŻDŻY pierwszą polską komedię romantyczną Netfliksa: "NIE OGLĄDAJCIE TEGO!"

To jest jeszcze gorsze niż "Listy do M4". Ten film puka w dno od samego spodu. Czyli można niżej, gorzej, głupiej i kompletnie bez reżysera, bez nawet cienia scenariusza, za to z koszmarną peruką, obcymi słówkami podczas rozmowy w korpo, dialogami z podręcznika pt. "Jak nigdy nie pisać filmowych dialogów", przejażdżkami szpanerskim mustangiem po pustej epidemicznej Warszawie, klatą Banasiuka, wielkim i zestresowanym psem reproduktorem i Karolakiem of kors.