Karolina Korwin Piotrowska MIAŻDZY poczynania Marianny Schreiber po rozstaniu: "Lepiej zrobić to u specjalisty"

Głos w sprawie postanowiła zabrać Karolina Korwin Piotrowska , która zamieściła dosadny komentarz . Dziennikarka nawiązała do apelu, który Schreiber wstawiła w sobotę rano na platformę X. We wspomnianym wpisie Marianna upraszała zarówno media, jak i męża o nieporuszanie tematu dla dobra dziecka . Niemniej jednak, kilka godzin później sama pokusiła się o zdjęcie z wymownym cytatem.

Karolina Korwin Piotrowska komentuje poczynania Marianny Schreiber

Hit. Proszę, aby media nie pisały, proszę by ludzie nie pisali, a jednocześnie robę od kilkudziesięciu godzin nieustający cyrk w mediach. Rozumiem emocje, ale zamiast ujawniać je publicznie, w mediach, lepiej zrobić to u specjalisty, albo u przyjaciółki, kogoś bliskiego. Tym bardziej, że ważne jest dziecko. No ale może nie ma ani przyjaciółki, ani terapeuty, a poza tym, wtedy nikt by nie wiedział. A tak wszyscy wiedzą. Bo o to chodzi. Żeby być publicznie. Nieustannie - napisała Karolina Korwin-Piotrowska na Instagramie.