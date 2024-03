Marianna Schreiber opublikowała wymowny cytat. Internautka nie wytrzymała: "To, co robisz, prosi się o pomstę do nieba"

Elis 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Poki co maz milczy , a ona jojczy w mediach. Co do małżeństwa, to była kwestia czasu i wszyscy to od dawna wiedzieli. Co do cierpienia dziecka...niech sama przestanie wstyd przynosić córce. Ciekawe które dziecko chciałoby miec matkę nsparzajsca sie w patowalkach