Laluna WSPIERA Schreiber! Niedawno ją spoliczkowała... "Szkoda mi jej". Marianna zareagowała

W piątek świat show biznesu i polityki zelektryzowała informacja o rozstaniu Marianny i Łukasza Schreiberów. Wiadomość tę przekazał w jednym z wywiadów polityk Prawa i Sprawiedliwości. Jak się szybko okazało, zaskoczył nie tylko opinię publiczną, ale i samą matkę swojej córki. Świeżo upieczona freak fighterka w zaledwie parę godzin zdążyła opublikować kilka mniej bądź bardziej łzawych oświadczeń, w których wyraźnie daje do zrozumienia, że wyznanie męża jest dla niej olbrzymim ciosem.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Laluna Unique zastanawia się, czy zwierzęta to ryby, czy ssaki

Laluna Unique wspiera Mariannę Schreiber. Zaskakujące słowa

Choć spora część komentujących sytuację internautów jest zdania, że skrajna działalność małżonków prędzej czy później skończyłaby się zakończeniem relacji, Marianna Schreiber mogła także liczyć na słowa wsparcia. Co ciekawe, o ciepłe słowa pod jej adresem pokusiła się nawet sama... Laluna Unique. Była "królowa życia", która zaledwie kilka dni temu potraktowała koleżankę "plaskaczem", zabrała głos za pośrednictwem Instastories.

No i stało się. A mówiłam. Mówiłam, że to nie jest świat dla niej. Mówiłam, żeby się wycofała. Ja wiem, że każdy może spełniać swoje marzenia, ale jeżeli jest się w związku z kimś z polityki, nie można łączyć tego ze sferą promującą patologię... Niestety, to nie idzie w parze - mędrkuje miłośniczka tureckich klinik, następnie uderzając w trenera Marysi, Mirosława Oknińskiego:

Chciałam powiedzieć jedno - mam serce i mimo że mam z nią konflikt, szkoda mi jest jej, bo to nie jest jej wina. To jest wina śmiecia Oknińskiego, który chce na niej zarobić. Poszli złą drogą, biorąc walkę z Gosią, każąc skakać do wszystkich na konferencjach. Jakieś udawanie Natana Marconia itd. - grzmi i kwituje: To zniszczyło jej życie, zniszczyło jej związek. Mąż nie wytrzymał i tyle w temacie

Marianna Schreiber dziękuje Lalunie Unique

Na reakcję ze strony Schreiber nie trzeba było długo czekać. Mama Patrycji postanowiła publicznie podziękować swojej niedawnej nemezis.

Z rzeczy, których się nie spodziewałam, a naprawdę doceniam, są słowa jednej z osób, z którą na pewno nie było mi ostatnio po drodze - Laluny. Dziękuję ci za dystans do tej całej sytuacji i słowa wsparcia - napisała na Instagramie, zaznaczając: Nie znasz wszystkich wątków (a ja ich publicznie nie chcę i nie będę poruszać dla dobra naszej córeczki), więc dlatego Twoja opinia jest pewnie trochę powierzchowna, ale doceniam naprawdę bardzo mocno Twoje serce, dobrą wolę oraz to, że w tej naprawdę trudnej dla mnie chwili, potrafiłaś stanąć ponad podziałami i postarałaś się podejść do tego obiektywnie. Szczerze naprawdę Tobie dziękuję jako żona, matka, kobieta.

Myślicie, że to początek nowej showbiznesowej przyjaźni?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.