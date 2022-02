Karolina Korwin-Piotrowska ODPOWIADA Monice Janowskiej

Lol 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Karolina to dla mnie wredna, nieszczęśliwa kobieta. Pod pretekstem wątpliwej inteligencji hejtuje wszystkich na około. Pania Monike darze szacunkiem za to, że adoptowała ze schroniska pieska, któremu nie zostało za wiele życia. Mieli go chyba tylko około dwa tygodnie, ale piesek odszedł w domu, otoczony miłością a państwo Janowscy opiekowali się nim dzień i noc :)