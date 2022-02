Katarzyna Dowbor WYGARNIA Karolinie Korwin Piotrowskiej: "Szkoda, że tak szybko zapomniała pani, jak sama NISZCZYŁA LUDZI"

Krytyk 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To co pani Korwin Piotrowska mówiła o pani Dowbor to ostra krytyka a nie hejt. Porównywanie tego do mobbingu , czyli sytuacji gdy przełożony wykorzystuje swoją pozycję do gnębienia podwładnych jest nie na miejscu, choćby dlatego że prowadząca z Polsatu mogła nie zgodzić się z, według niej, niesprawiedliwą opinią bez ryzyka konsekwencji zawodowych. Pani Katarzyna wydaje się bardzo sympatyczną osobą, lubi zwierzęta więc pewnie jest dobrym człowiekiem, ale uważam że pani Karolina miała rację. Katarzyna Dowbor nigdy nie miała olbrzymich osiągnięć dziennikarskich, żadnych istotnych reportaży czy ważnych wywiadów. "Nasz nowy dom" mimo że jest pozytywnym programem (chociaż ja nie lubię takich formatów) też nie stawia jej na wyżynach dziennikarstwa, więc ona może nie zgadzać się z opinią na jej temat, ale w mojej ocenie nie ma racji. Zamiast nazywać krytykę "niszczeniem ludzi" mogłaby przedstawić argumenty przeciwko tezie Karoliny Korwin Piotrowskiej.