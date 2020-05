Maciej Dowbor ZABLOKOWAŁ NA FACEBOOKU swoją mamę. "Robiła ze mnie PUCIA-PUCIA"

Dla Macieja jego internetowy "image" stał się najwyraźniej wyjątkowo ważny. Prezenter telewizyjny postanowił bowiem zablokować swoją mamę - uwielbianą przez widzów Katarzynę Dowbor - na Facebooku . Jak wytłumaczył w ostatnią środę podczas internetowej rozmowy z Antkiem Królikowskim, zmusiły go do tego "kompromitujące zdjęcia", jakie jego matka miała zamieszczać w mediach społecznościowych.

No nie wiem, robi ze mnie takiego pucia-pucia, to upokarzające. To jest straszne, to jest niefajne. Mogłaby ze mną to skonsultować, no - kontynuował Dowbor.