Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska WALCZĄ O LAJKI pod okiem INSTA-INSTRUKTORA. Ruszyli z własnym kanałem na YouTube

O swoją pozycję w sieci bardzo dbają także Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska . Przed kilkoma dniami małżeństwo założyło nawet własny kanał na YouTube, idąc śladem Cezarego Pazury i Magdy Gessler . Problem polega na tym, że zakochani póki co nie mają nic ciekawego do zaprezentowania. Postanowili więc poradzić się samozwańczej ekspertki ds. Instagrama , która zorganizowała im "bitwę na lajki" .

Po powrocie do studia przyszła pora na edycję i publikację wyselekcjonowanych fotografii. Tu również Koroniewska raczej się nie spieszyła, spędzając długie minuty na doborze odpowiednich filtrów i hashtagów, co zostało, rzecz jasna, ograne, jakby trwało co najmniej dwie godziny. W tym czasie Maciej wywracał oczyma i ubolewał nad tym, jak bardzo niezdecydowana jest jego małżonka. Lecąca w tle stockowa muzyczka podpowiadała widzom, że jest to moment, w którym powinniśmy się śmiać. My jednak łkaliśmy, myśląc o tych ośmiu minutach spędzonych na oglądaniu "Dowbory Be Happy", których nikt nam już nie zwróci.