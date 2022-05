Karolina Korwin Piotrowska odpowiada na przytyk Małgorzaty Rozenek! "Rzadko reaguję na GŁUPOTY..."

KARMA☯️ 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Według wiedzy tantryczno - wedyjskiej rzeczy, które krytykujemy, karmicznie przechodzą na nas. Wobec tego nie zazdroszczę pani Karolinie, ale i Wam, drodzy Pudelkowicze, ponieważ czytając komentarze pod wieloma artykułami śmiem zauważyć, że wcale nie jesteście od pani Karoliny lepsi. WY TU PRZYCHODZICIE PO TO BY KRYTYKOWAĆ COKOLWIEK I KOGOKOLWIEK, Wy często w komentarzach dajecie upust swoim negatywnym emocjom, Wy się żywicie dowalaniem komuś i hejtowaniem go, bo możecie przez chwilę poczuć się lepsi, Wam to sprawia niesamowitą przyjemność. Nie mówię o wszystkich, ale o większości. NAWET SAMA REDAKCJA PUDLA SKRYCIE LUBUJE SIĘ W ZAMASKOWANYM HEJCIE I UKRYTEJ KRYTYCE, zasłaniając się pięknymi hasłami STOP HEJT. Taka jest tu tendencja