Katarzyna Skrzynecka i jej mąż ostro o Karolinie Korwin Piotrowskiej: "Przelewa patologiczną nienawiść na ludzi, CZŁOWIEK-POTWÓR"

Ci pożal się Boże celebryci są tak oderwani od rzeczywistości. Fakt, KPP jest ostra, pamiętam ja w Maglu. Ale czy kłamała? Czy wymyślała na czyjś temat? Śmiać mi się chce jak czytam te wypociny pani Moniki Janowskiej o nerwach, które przeszła. Trzeba było nie kraść, to i emocji by nie było. Patrzę na to co się dzieje za wschodnią granicą i czytam wynurzenia jakieś paniusi, która jest zła że ktoś ją złapał za rękę na kradzieży i to nagłośnił. No ludzie :D