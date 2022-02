Karolina Korwin Piotrowska przypomina, jak Katarzyna Dowbor UPOKORZYŁA ją w prasie: "Ja bym nie wpuściła przed kamerę prezenterki o TAKIM WYGLĄDZIE"

Kuba 30 min. temu zgłoś do moderacji 41 5 Odpowiedz

A ja czekam aż ktoś napisze taki prawdziwy artykuł jak to Pani Piotrowska i Pan Kinn zniszczyli życie kilkunastu osobom w Polsce. To jest dopiero nieprawdopodobne.... Ich program to nie krytyka i ocena rzeczywistości to był hejt w najczystszej i naprawdziwszej formie! A nazwanie Herbuś lachociagiem to co to jest? Po prostu nie godzę się na fakt że właśnie takie osoby pokroju Pani Piotowskiej uważają się za obrońców moralności! Wszyscy tylko nie ona! Kobiery Wy tego nie widzicie! I ona jeszcze śmie pouczać ! No k..... Trzeba nie mieć za grosz honoru jakiejkolwiek refleksji nad swoim życiem! A redkacja Wysokich obcasów jeszcze ją promuje! Świat stanął na głowie! A osoby pokroju Piotrowskiej tylko to potwierdzają. Królowa i matka w jednym... ale hejtu w Polsce. I żeby nie wiem jak się starała to zostanie to z nią do końca życia. W dzisiejszych czasach spotkałby ją ostratyzm w showbiz... Może kolejna książka Pani Karolino powinna być o formach przemocy jaką stosowala pani w swoim programie!? Nie dla takiego chorego świata!