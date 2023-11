Karolina Korwin Piotrowska, Rafał Trzaskowski i inni KRYTYCZNIE o orędziu Andrzeja Dudy. Nie gryźli się w język: "WSTYD I HAŃBA"

Do "Frani" 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Jesteś jak ta pralka "Frania", dość prosta. Nie rozumiesz, że DUDA ciągle mówi TYLKO BZDURY, to jak nie ma być ...krytyki? Nawet PIS GO krytykuje! Liczysz jak DUDA, PIS zdobył 30% głosów, to jaka to większość??