Karolina Korwin Piotrowska rezygnuje z udziału w Campusie Trzaskowskiego. Wspomniała o "mentalnym dziadocenie"

Przypominam sobie, co o mnie mówili niektórzy dzisiejsi "obrońcy kobiet". (...) Dzisiaj wszyscy przebierają się w szatki empatycznych feministów, empatycznych ludzi, którzy przecież zawsze kochali świat, tylko czasami wyzywali mnie od najgorszych. Ja już mam trochę dosyć słuchania o sobie, że jestem samotną lesbą, nieszczęśliwą i niedo****aną , co rzucił w moją stronę pewien mój kolega, który oficjalnie nie jest gejem, ale jest nim - wyznała niespodziewanie Karolina Korwin Piotrowska.

Karolina Korwin Piotrowska też rezygnuje z udziału w Campusie Rafała Trzaskowskiego

Poczytałam, co się dzieje w związku z jednym z paneli, który prowadzić miał Marcin Meller, a gościem miał być Grzegorz Sroczyński. Wygląda na to, że grupka kolegów i koleżanek spod jednego podobno słusznego hashtagu z TT rządzi częścią debaty publicznej w PL: Sroczyński się im nie spodobał, chciano zmienić gościa panelu, Meller się nie zgodził, odwołał swój przyjazd i się zaczęło. Zamiast dialogu jest pyskówka, kolejni ludzie, ci, których szanuję i lubię, z których zdaniem się liczę, odwołują przyjazd, podczas gdy triumfuje mentalny dziadocen, z którym mi nie po drodze, ale jest on spod tego hashtagu, który w sieci rządzi, głośno wrzeszczy i wyzywa i gości na imprezach ustawia. Smutne - napisała Korwin Piotrowska.

Następnie dziennikarka odniosła się bezpośrednio do wpisu Zbigniewa Hołdysa, który włączył się do dyskusji o zamieszaniu wokół Campusu.

Tak jak jedna grupka wyrzyguje na innych "gender", tak druga grupka wyrzyguje "symetryzm", dorzucając, co pokazuje drugi slajd słowo "szmalcownik". To słowo nie mówi nic o tym, kogo ma opisywać, ale mówi wszystko o tym, który go używa i kto potem to lajkuje. Niestety - tłumaczyła Korwin Piotrowska.