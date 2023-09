Karolina Korwin Piotrowska uderza w Joannę Przetakiewicz. "ROBI SIARĘ i jeszcze się tym chwali"

Ola 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Bo te wszystkie konferencje o ekologii dla celebrytow są bez sensu. To władza powinna się zająć tym tematem, ale jest mniej gorący niż nowy podręcznik do HiTu czy kwestia migrantów, kiedy kryzys migracyjny już minął... Trzeba będzie jeszcze odgrzać kotlet z aborcją i poutrudniac życie ludziom nowymi podatkami. A i poszczujmy jeszcze na rolników - w końcu tylko chcą czegoś, co kogo obchodzi że obecna mąka nie spełnia norm, a rolnicy chca zarobić lub wyjść na zero- bezczelność