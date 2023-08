NATURALNA Joanna Przetakiewicz wcina banana łyżeczką i strzela posępne miny w kawiarni (ZDJĘCIA)

Słynąca z zamiłowania do przepychu i pewności siebie celebrytka pokazała się tym razem w naturalnej odsłonie. Na twarzy Joanny zabrakło bowiem makijażu, a jej codzienny "look" stanowiły czarna, dopasowana sukienka maxi oraz baleriny w tym samym kolorze. Nie zabrakło markowego dodatku - tym razem była to torebka-koszyk Celine, warta "jedynie" nieco ponad dwa i pół tysiąca złotych.