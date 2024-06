Karolina Korwin Piotrowska uderza w koalicję rządzącą: "CZAS RUSZYĆ ZADY. Wbijcie sobie do tych politycznych łbów..."

ja to wiem 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

temu Wzrost cen energii, VAT na żywność i wzrost cen gazu ziemnego i sprowadzenie nielegalnych migrantów to huraganowa drożyzna w Polsce, zwolnienia grupowe i bieda Polaków. Za to odpowiada rząd Tuska, który obniżył 14 emeryturę dla emerytów o 869 złoty w 2024 roku w odniesieniu do 2023 roku, jednym słowem - SKANDAL TUSKOWY !!!! i rządu 13-grudnia. Należy podkreślić, że korekty wiosenne emerytur ( procentowo) są skandalicznie niskie, bo płace w przemyśle tylko na początku roku wzrosły o 14%, a nauczyciele i budżetówka o 2 do 3 tysięcy. Tusk w krótkim czasie z emerytów zrobił BIEDAKÓW. Pikanterii dodaje fakt, że w drodze stymulowanych przez (rząd 13 grudnia) wyroków sądowych, byli ubecy, służby bezpieczeństwa i innych organów z PRL odzyskują zmniejszone emerytury, już do obecnej chwili budżet Polski został dodatkowo wypłacił na ok. 1,5 miliarda złoty. Rząd złożony z PO, Trzeciej Drogi (PSL i 2050), Lewicy podnosi ceny, VATu, energii, gazu ziemnego, godzi się na koszty rozlokowania nielegalnych migrantów, a emerytom po cichu funduje SKRAJNĄ BIEDĘ, TO JEST OKROPNE !!!!!!.