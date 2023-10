Karolina Korwin Piotrowska uderza w polityków, którzy krytykują "Zieloną granicę", choć nie widzieli filmu: "Czują się lepiej"

Gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 29 6 Odpowiedz

a co Karolinko, jak obejrzymy film hollandowej to nagle okaże się, że pokazał on strażników granicznych we wspaniałym świetle? wiadomo, że nie, bo celem filmu było upokorzenie strażników, uderzenie w obóz rządzący i przekonanie Polaków, że tam na granicy to są same matki z dziećmi i biedni męźczyźni, którzy nie skrzywdziliby nawet muchy, a jaka jest prawda o imigrantach z Afryki i krajów muzułmańskich to możemy dowiedzieć się z prasy, bo codziennie coś piszą o zamachach ze strony arabów, gwałtach, wzroście przestępczości w drastyczny sposób i niechęci do jakiejkolwiek pracy!