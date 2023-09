"Wiadomości" TVP opublikowały materiał o Agnieszce Holland i Zbigniewie Ziobrze. Mocne słowa prowadzącej. "CENZURA"

Oberwało się nie tylko produkcji, ale i samej reżyserce. Agnieszce Holland zarzucono m.in. "nienawiść do własnej ojczyzny". Jednym z jej czołowych krytyków jest Zbigniew Ziobro , który postanowił porównać dzieło rodaczki do propagandowych materiałów publikowanych za czasów III Rzeszy. 74-latka postanowiła zareagować, w efekcie czego we wtorek minister sprawiedliwości otrzymał zakaz wypowiadania się na jej temat.

Zbigniew Ziobro reaguje na zakaz wypowiadania się o Agnieszce Holland

"Wiadomości" TVP komentują sprawę Agnieszki Holland i Zbigniewa Ziobry. Mocne słowa

"To jest podłość" - tak prezydent odniósł się do filmu Agnieszki Holland o Straży Granicznej. Jednocześnie Andrzej Duda odznaczył strażników, którzy wykazali się wyjątkową odwagą w obronie granic - mówiła prowadząca, zapowiadając materiał Karola Jatłuszewskiego "Gra pod scenariusz Putina i Łukaszenki".

Decyzja sądu to kuriozum i cenzura. To nie do pomyślenia. To naruszenie konstytucyjnego prawa wolności do wypowiedzi. To pokazuje, że wedle sądów mamy w Polsce równych i równiejszych - komentował rozemocjonowany przed kamerami, dodając: