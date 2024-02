Karolina Korwin Piotrowska WYMOWNIE o Kanale Zero: "Byłam, widziałam, dziękuję. Jak chcę posłuchać polityków PiS, włączam TVN 24 albo Polsat News"

Założony przez Krzysztofa Stanowskiego Kanał Zero niewątpliwie wzbudza wśród Polaków sporo emocji. Sam dziennikarz i jego ekipa wyraźnie zdają się dokładać wszelkich starań, by o ich projekcie wciąż było głośno. W ciągu zaledwie kilku tygodni od oficjalnego startu kanału jego widzowie mogli już zobaczyć wywiady m.in. z Andrzejem Dudą czy Samuelem Pereirą, jak również materiał poświęcony Caroline Derpienski i jej partnerowi "Dżakowi". Za sprawą opublikowanych dotychczas treści Stanowski zdążył już poważnie narazić się Kindze Rusin, która niejednokrotnie publicznie uderzała zarówno w Kanał Zero, jak i samego dziennikarza.

Karolina Korwin Piotrowska o Kanale Zero. Postawiła sprawę jasno

W gronie znanych twarzy, które na swoich instagramowych profilach poświęciły kilka słów Kanałowi Zero, nie zabrakło również Karoliny Korwin Piotrowskiej. Kilka dni temu dziennikarka za pośrednictwem Instagrama skomentowała film Stanowskiego o Caroline Derpienski. Korwin Piotrowska nazwała celebrytkę "uroczą kukiełką" i wytknęła kupowanie drogich torebek za pieniądze partnera, a miłośniczka "dolarsów" w odpowiedzi zagroziła jej sądem. We wtorek na profilu dziennikarki pojawił się kolejny post dotyczący Kanału Zero. Korwin-Piotrowska postanowiła publicznie odnieść się do niewybrednych wiadomości otrzymanych od jednego z internautów i przy okazji skomentowała swój niedawny występ w studiu Stanowskiego.

Korwin Piotrowska opublikowała w sieci screen wiadomości, w których pewien użytkownik w wyjątkowo nietaktowny sposób krytykował ją za wyłączenie możliwości komentowania. Wspomniany internauta, korzystając z okazji, przypomniał występ dziennikarki na Kanale Zero. Stwierdził także, że sam Stanowski miał nazwać ówczesny dobór gości "błędem". Dziennikarka w odpowiedzi zaznaczyła, że pojawiła się w studiu Kanału Zero jedynie raz – na początku lutego, w porannym paśmie prowadzonym przez Marcina Mellera. Zapewniła, że widzowie kanału z pewnością nie zobaczą jej tam drugi raz.

W kanale Zero byłam tylko raz, zaprosił mnie Marcin Meller i na pewno nie wybieram się tam ponownie - rozpoczęła.

W dalszej części wpisu Korwin Piotrowska wyjaśniła, że formuła Kanał Zero nie trafia raczej w jej gust. Zdradziła także, iż po gościnnym występie na zaproszenie Marcina Mellera spadła na nią fala hejtu.

To nie mój świat, nie moja estetyka i na pewno nie jest to moja publiczność. Rekordowa ilość hejtu, jaką mnie obdarzyli fani kanału, to za dużo nawet jak dla mnie - wyznała.

Na zakończenie wpisu dziennikarka subtelnie wytknęła ekipie Kanału Zero ostatnie wywiady z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Poza tym nie pracuję w niedzielę. Byłam, widziałam, dziękuję. A jak chcę posłuchać polityków PiS, włączam TVN 24 albo Polsat News. Jak widać, komentarze nie są wyłączone - dodała.

