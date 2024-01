Karolina Korwin Piotrowska zaskakująco o Sebastianie Fabijańskim: "Co prawda odwalił ostatnio RÓŻNE DRAMY, ALE..."

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Sebastiana Fabijańskiego z MMA dobiegła końca. Aktor stoczył w oktagonie trzy walki i każda zakończyła się przegraną, jednak nie wpłynęło to na pokaźne wynagrodzenie, które otrzymał za łącznie 93 sekundy spędzone w klatce. Ostatnie ze starć zakończył już po 11 sekundach, a w rozmowie z Plotkiem wyznał, że może go teraz czekać operacja.