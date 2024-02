Karolina Korwin Piotrowska zawdzięcza swojemu pupilowi życie: "Jestem pewna, że popełniłabym samobójstwo"

Karolina Korwin Piotrowska szczerze o swojej więzi z suczką Cudną: "Ja wiem, że żyję dzięki niej"

Dziennikarka po latach od tragedii postanowiła udzielić szczerego wywiadu, w którym wyznała, że gdyby Cudna nie pojawiła się w jej życiu, to prawdopodobnie odebrałaby sobie życie . Jak sama wyznała, to dzięki obecności suczki skończyła w tym roku 53 lata.

Ja nie żyłabym i nie siedziałabym tutaj. Ja jestem pewna, że popełniłabym samobójstwo tego dnia. Jestem absolutnie w stu procentach tego pewna. Ja wiem, że żyję dzięki niej. Dlatego sobie powiedziałam, jak tylko ona pojawiła się w moim życiu, że będzie miała najlepsze życie z możliwych, że jeżeli niebo psie istnieje, to ona będzie je miała po prostu od poniedziałku do niedzieli, po prostu notorycznie - powiedziała w wywiadzie dla portalu naTemat.

Bez względu na jej wszystkie wyskoki, histerie, różne różne sytuacje. Ona ma mieć niebo, bo ja żyję dzięki niej, i ona, myślę, że to niebo ma. Bardzo mnie cieszy, jak ludzie mówią, że ona ma takie podejście do świata, ma swój kosmos i jest jej dobrze w tym kosmosie. Ma mieć wszystko to, co najlepsze - dodała.