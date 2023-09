Karolina Malinowska i Olivier Janiak świętują 20. rocznicę ślubu. Prezenter pochwalił się całą masą archiwalnych ujęć (ZDJĘCIA)

Chociaż oboje powiązani są z show biznesem, to na próżno szukać w mediach informacji o skandalach, aferach czy medialnych kryzysach z ich udziałem. Z okazji 20. rocznicy ślubu Olivier Janiak zamieścił na Instagramie kilka archiwalnych zdjęć i krótki wpis.

Historia miłości Oliviera Janiaka i Karoliny Malinowskiej

Małżeństwo poznało się przypadkiem na planie programu "Co za tydzień". Olivier był prowadzącym, a Karolina jedną z najpopularniejszych wówczas polskich modelek. Jakiś czas temu w rozmowie z Plejadą, prezenter wyznał, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie.

Był to pokaz mody Arkadiusa, który odbywał się w Łazienkach Królewskich. Jego gwiazdą była Karolina Malinowska — niespełna 20-letnia modelka, która odnosiła wielkie sukcesy w świecie. Gdy zobaczyłem tę piękną dziewczynę z odstającymi uszami, siedzącą przy lustrze do make-upu, podszedłem do niej i zaproponowałem rozmowę. Ona bardzo subtelnie, inteligentnie mnie zbyła — wspominał.