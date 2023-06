Olivier Janiak chwali się zdjęciem z synem Fryderykiem z okazji 14. urodzin. Fani zgodni: "Uroda po mamusi" (FOTO)

Olivier Janiak na początku swojej kariery pracował jako model, a następnie odbył staż w TVN-ie. Jego talent szybko został zauważony, przez co mógł sprawdzić się przed kamerami. Od dwóch dekad prowadzi program "Co za tydzień", który nie tylko jest stałym elementem ramówki stacji, ale również cieszy się dużą popularnością wśród widzów.

Olivier Janiak pokazał zdjęcie syna z okazji 14. urodzin. Do kogo jest podobny?

Olivier Janiak poznał swoją obecną żonę, Karolinę Malinowską, na planie programu "Co za tydzień", z którą przeprowadzał wtedy wywiad. Po kilku miesiącach od ich pierwszego spotkania para zdecydowała się na małżeństwo, które szczęśliwie trwa do dziś.

Robiłem z nią wywiad. To był pokaz Arkadiusa, chyba w 2002 roku w Łazienkach. Ona była wielką gwiazdą światowych wybiegów i taki stremowany podszedłem do niej, żeby z nią porozmawiać, a ona powiedziała: "Nie teraz". Pomyślałem: "Co za dziewczyna?! Po prostu zrzuciła mnie z pantałyku w 3 sekundy" i gdzieś tam się wszystko zaczęło – wyznał Olivier podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN".