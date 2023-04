Karolina Malinowska została UPOKORZONA na lotnisku: "Jestem wkurzona, że mnie nadal takie rzeczy dotykają"

tttttttt 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jestem przekonana, że siedzi tu pare osób, które tak z koleżaneczką kometują innych "po cichutku" mysląc, że nikt tego nie słyszy. W tym wątku będziecie siedzieć cicho no nie? No bo jak usprawiedliwić krzywdzenie słowem ludzi którzy nic wam nie zrobili? No nie da sie tego uspraweidliwić. Część z was ma dzieci, jest to przerazajace. Zdarza sie też że wraz z waszym księciem kometujecie kobiety. Jesteście obrzydliwi.