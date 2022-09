HORROR Karoliny Malinowskiej: "Dostałam w sklepie ZNANEJ OSOBY do przymierzenia OBRZYDLIWĄ, brudną koszulkę"

To nie ma znaczenia, co to był za butik. Znaczenie ma to, że wchodzisz jako klient z ulicy, chcesz coś przymierzyć, wydać tam pieniądze i dostajesz obrzydliwą, pogniecioną koszulkę do przymierzenia jakby ją wyjęto z kosza na pranie. Na mój komentarz: "trochę pognieciona", pani mówi: "mogę uprasować" - relacjonowała Karolina, modulując głosem, aby oddać nieprzyjemny charakter ekspedientki. Więc ja się bałam już o cokolwiek poprosić, a jak poszłam do przymierzalni, odwróciłam ten t-shirt, on był po prostu brudny. Nawet go nie przymierzyłam, po chwili wyszłam, powiedziałam: "dziękuję". To jest szok.