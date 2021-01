Imprezująca w Tulum Karolina Malinowska pozdrawia fankę na kwarantannie: "PRZYSYŁAM SŁOŃCE"

Heh 56 min. temu zgłoś do moderacji 224 6 Odpowiedz

Celebryci nas, szaraczków co chwilę pouczają i upominają a to o tym, że mamy dbać o środowisko, innym razem, że mamy zachowywać dystans społeczny i nie wychodzić z domów, że mamy się szczepić itp. a sami latają co chwilę na wakacje nie bacząc na ślad węglowy i zwiedzają świat przez co mają kontakt z innymi mutacjami wirusa, które to później przywożą ze swoich wojaży do nas. My siedźmy na tyłkach i popadajmy w depresję bo tak trzeba, a oni elita, której zasady nie dotyczą, bo czują się lepsi.