Karolina Malinowska odpowiada na pytanie, czy chciałaby mieć czwarte dziecko: "Czasem tak..."

Karolina Malinowska i Olivier Janiak od dwóch dekad tworzą udane małżeństwo. Zakochani postanowili się pobrać po trzech miesiącach znajomości. Po raz pierwszy zobaczyli się na planie "Co za tydzień", który prowadził Janiak. Dziennikarz przybył na pokaz mody Arkadiusa, którego gwiazdą była właśnie Malinowska. Mimo że modelka wtedy delikatnie zbyła prezentera, to już miesiąc później przegadali ze sobą całą noc na imprezie "Elle".

Olivier Janiak i Karolina Malinowska wzięli ślub po trzech miesiącach znajomości

Nie zadawaliśmy sobie żadnych dodatkowych pytań. Wiedzieliśmy, że to, co się między nami dzieje, jest wyjątkowe. Dziś, po wielu już latach razem i z trzema fantastycznymi synami w domu, potrafimy czuć podobnie. Chyba o to chodzi - opowiadał.