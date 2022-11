Karolina Malinowska ubolewa nad zmianami w branży mody: "Dziś liczy się liczba followersów. To dla mnie w ogóle nie do ogarnięcia" (WIDEO)

1985😈 28 min. temu zgłoś do moderacji 2 11 Odpowiedz

Ojej. No szok. Świat się zmienia!? Nie może to być! Myślałaś, że zawsze będziesz mieć 20 lat i nadążać za postępem. Wyobraź sobie, paniusiu, że 20 lat temu czterdziestolatki też były oburzone, że się coś zmieniło i jak tak można. Tak już jest tylko wtedy to dla ciebie było śmieszne, a teraz sama tego doświadczasz i wielkie zdziwienie. Nie, nie mam insta i nie jestem niunią nastoletnią. Mam 37 lat, nie wszystko mi się podoba ale nie histeryzujcie jak moja prababka kiedy telewizja weszła pod strzechy. Ten sam szok miała, że oto teraz młodzi w tych latach 60-tych to tylko tych big beatów słuchają w tv i te kryminały oglądają, a ona to chodziła w tym wieku do remizy na zabawy przy akordeonie, a kto tam radio we wsi miał? 😆😆