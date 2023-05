Karolina Pajączkowska KOMENTUJE plotki o kryzysie w związku!

Bbb 33 min. temu zgłoś do moderacji 1 15 Odpowiedz

Dziwna sytuacja. Moja matka od lat chce zebym jej dobiła paznokcie i chce mi płacić. Ale nie mam czasu i odnawiam a ona nigdy nie poszła normalnie do kosmetyczki tylko meczy mnie. Teraz mieszkam w innym mieście 60 km od niej i zaproponowała mi 300 zł jak przyjadę z całym sprzętem i zrobię jej łącznie ze stopami. Mam wrażenie ze w ten sposob próbuje mnoe upokorzyć. Jak to widzicie z boku? Od paru lat mnie o to meczy a do kosmetyczki nie poszła nigdy