Karolina Pajączkowska ubolewa nad losem kobiet w telewizji: "Jesteśmy często traktowane po macoszemu"

Karolina Pajączkowska o złym traktowaniu kobiet

My wiemy doskonale, że kobiety nie mogą narzekać. Mamy dostęp do tego wszystkiego, co mają mężczyźni, mamy takie same prawa. Co nie zmienia faktu, że kiedy się wejdzie w bardziej męski biznes, w męski świat, okazuje się, że my naprawdę jesteśmy często traktowane po macoszemu. I ja się na to nie zgadzam! - ogłosiła Karolina.