Karolina Pajączkowska odpowiada Trzaskowskiemu i ujawnia, ILE ZARABIAŁA W TVP. "Moja praca była rzetelna. Mam nieposzlakowaną opinię"

Tyle zarabiali w TVP. Kwoty zwalają z nóg

Rafał Trzaskowski grzmi po ujawnieniu zarobków gwiazd TVP. Mocne słowa

Do sytuacji postanowił publicznie odnieść się Rafał Trzaskowski. Polityk opublikował post, w którym dał do zrozumienia, co myśli o zarobkach twarzy TVP.

To, co ekipa PiS zrobiła z mediami publicznymi - a szczególnie z #TVP - jest pod każdym możliwym względem nie do obrony. I tę szczujnię, i to Eldorado na koszt podatnika po prostu trzeba było natychmiast zakończyć.