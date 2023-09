Karolina Pajączkowska wcale nie rozstała się z TVP z WŁASNEJ WOLI? Jest oświadczenie stacji

Decyzja o rozstaniu z TVP wcale nie należała do Karoliny Pajączkowskiej?

Teraz okazuje się, że rozwój wydarzeń przebiec mógł "nieco" inaczej, niż utrzymuje dziennikarka. W rozmowie z Plejadą rzecznik TVP nieoczekiwanie zadał kłam rewelacjom Karoliny, twierdząc, że obu stronom nie udało się dojść do porozumienia podczas pertraktacji. Wychodzi na to, że decyzja o odejściu z TVP mogła wcale nie należeć do Karoliny...

Mówię to, co myślę, a nie to, co wypada. Często słyszę: 'Byłaś w TVN, teraz jesteś w TVP. Gdzie pójdziesz, jak cię zwolnią?'. Gdzie pójdę? Może do CNN. Jestem dwujęzyczna. Nikomu nie muszę przyklaskiwać - powiedziała.