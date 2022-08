Karolina Pajączkowska wspomina pobyt w Ukrainie: "SPISAŁAM TESTAMENT. Bardzo się bałam" (WIDEO)

Karolina Pajączkowska zaraz po rozpoczęciu wojny w Ukrainie postanowiła udać się do kraju zaatakowanego przez Rosję. Na bieżąco relacjonowała sytuację u naszych wschodnich sąsiadów. Prezenterka TVP Info w rozmowie z Pudelkiem opowiedziała o swoich obawach związanych z wyjazdem. Rola korespondentki wojennej sprawiła, że zdecydowała się spisać testament, który zaadresowała do ojca swojego dziecka.

Za pierwszym razem spisałam testament. Zostawiłam kopertę z wytycznymi takimi jak kod do banku, ubezpieczenie na życie. To wszystko było zaadresowana do taty mojego syna. Bardzo się bałam. Nie wiedziałam, co tam zastanę. Do strachu można się przyzwyczaić tak jak do upałów - wyznała w rozmowie z Pudelkiem.