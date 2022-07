Wyczerpana Karolina Pajączkowska pokazała, jak wygląda po dwóch miesiącach pracy w Ukrainie. "ORGANIZM POWIEDZIAŁ 'DOŚĆ'" (ZDJĘCIA)

Karolina Pajączkowska wyruszyła w maju z misją do Ukrainy, by pokazać na miejscu prawdziwe oblicze wojny poprzez reportaże typu human story. Dwumiesięczny pobyt za wschodnią granicą mocno odbił się na jej zdrowiu. 31-latka porównała swoje zdjęcia przed i po wyjeździe. "Każdy dzień to kilkanaście godzin pracy. Bez wolnego" - przyznała.