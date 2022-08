Karolina Pisarek i Roger Salla debatują nad planami spłodzenia potomka: "Nie mamy jeszcze rodziny JAKO TAKO"

Ja jeszcze chcę trochę popracować - wytłumaczyła prędko Pisarek. Zaczynając karierę od programu "Top Model", zdałam sobie sprawę, że to są emocje, których na co dzień nie da się przeżyć, a one są przepiękne. Dałam sobie za cel, żeby spróbować wszystkiego, co stanie na mojej drodze, co jest w zgodzie ze mną. (…) Cieszę się, że mogłam być w tylu programach. To są moje wspomnienia, to są moje przeżycia. Mam co opowiadać później wnukom.