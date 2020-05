Karolina Pisarek jest WŚCIEKŁA na Davida Guettę: "Urządził sobie koncert naprzeciwko MOJEGO BUDYNKU"

Choć Karolinie Pisarek nie udało się zwyciężyć w programie Top Model, spośród reszty uczestników popularnego show to właśnie ona może poszczycić się jedną z najbardziej błyskotliwych karier w modelingu . Popularność w sieci umożliwiła aspirującej celebrytce udział w drugiej edycji Ameryki Express, gdzie jak dotąd radzi sobie wyjątkowo dobrze.

W związku z szalejącą na globie pandemią koronawirusa pochodząca ze Szczecinka 22-latka zmuszona była "uciec" do Miami, gdzie pomieszkuje ze swoim chłopakiem Jamie'm Camarą. Niestety, podobnie jak w przypadku reszty świata, kryzysowa sytuacja uniemożliwia Pisarek pracę, przez co gwiazda zmuszona jest do siedzenia w czterech ścianach, a nadmiar wolnego czasu stara się spożytkować robieniem selfies i nagrywaniem TikToków.