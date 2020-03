Sandra Kubicka i Karolina Pisarek z partnerami wyjeżdżają do USA: "Uciekamy do Miami. Bardziej Trump nas zmusza..."

Decyzja Trumpa zmartwiła nie tylko przebywającą obecnie w Nashville Edytę Górniak, lecz również innych polskich celebrytów. W ostatniej chwili powrócić do USA postanowiła Sandra Kubicka. Modelka na co dzień mieszka w Miami i posiada amerykańskie obywatelstwo. W ostatnim czasie wraz z partnerem Kaio Goncalvesem przebywała w Polsce, jednak na wieść o zawieszeniu połączeń lotniczych do Stanów niezwłocznie zmieniła termin lotu powrotnego.

Udało się, uciekamy do domu. Mam nadzieję, że szybko wrócę do Polski, jak tylko otworzą granicę. Bo nie ma już ani wlotów, ani wylotów do Stanów. Nas jeszcze wpuszczają jako obywateli. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem i zostańcie w domach, nie wychodźcie. Ja też jadę do domu, zamknąć się i nie wychodzić - mówiła na swoim Insta Story.

Uciekamy do domu. Bardziej Trump nas zmusza.... Do rodziny i psiaków.. Ale w głębi serca jest mi smutno.. bo mieliśmy zostać dłużej. Nie spotkaliśmy się ze wszystkimi 😢 Jutro miałam jechać do Łodzi do dziadków... No, ale zdrowie jest najważniejsze. Kochani trzymajcie się i siedźcie w domach. Potraktujcie to jako przymusowe wolne, jednak wiem, że jest ciężko. My wszyscy tez panikujemy. Odwołują wszystkie prace. Jeden wielki kryzys, ale po burzy wyjdzie słońce! TRZYMAJCIE SIĘ I MAM NADZIEJĘ, ŻE DO ZOBACZENIA NIEDŁUGO! Kochamy Polskę - zapewniła.