TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak może zostać UWIĘZIONA w USA? "Jej lot do Polski prawdopodobnie zostanie odwołany"

Też pracuje w sklepie...ludzie stracili zdrowy rozsądek wykupują wszystko co jest jadalne i łążą zamiast siedzieć w chałupie na dupie,taka prawda ja jestem zmuszona wyjść do pracy,ale taki emeryt pi co lata po 3 razy dziennie i roznosi zaraze po sklepach,do starych ludzi to nie dociera.Jedna staruszka powiedziała że to jest kłamstwo że nie ma wirusa,telewizja kłamie i ona wojne przeżyła i się nie bała to i teraz też nie ma zamaru i nie będzie w domu siedziała.Ręce opadają,przez takich to i pewnie ja złapie😨😷na takie tabuny ludzi jestem narażona że ze strachem ide do pracy🤤