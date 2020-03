TYLKO NA PUDELKU: Przejęta Małgorzata Rozenek o koronawirusie: "Nie ukrywam, że będąc w ciąży martwię się podwójnie"

Muszę zaznaczyć, że kobiety w pierwszym trymestrze mogą odczuwać objawy grypopodobne, czyli złe samopoczucie, podwyższoną temperaturę ciała i bóle mięśni. To, co powinno niepokoić to wysoka gorączka i męczący kaszel. Wówczas najlepiej zgłosić się do lekarza lub oddział zakaźny. Odradzam izbę przyjęć, ponieważ potencjalnie może dojść do zarażenia osób, które na izbie się znajdują - zalecił ginekolog.