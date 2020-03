Dawid Podsiadło WSTRZYMUJE trasę koncertową: "Bądźcie zdrowi, myjcie ręce i zatroszczcie się o swoich bliskich"

W związku z sytuacją zagrożenia zdrowia zarówno Waszego jak i wszystkich osób pracujących na naszych koncertach, stosując się do decyzji rządu, przekładamy wszystkie zaplanowane na marzec i kwiecień wydarzenia. Nowe terminy wydarzeń podamy jutro, ale możemy uspokoić Was, że przeniesione koncerty odbędą się jesienią, w tych samych miejscach. Wierzymy, że do tego czasu wtedy wszyscy będziemy mogli spokojnie w nich uczestniczyć i czerpać z nich radość. (...) Pracujemy na 150% żeby sprostać tej bardzo trudnej i niespodziewanej dla wszystkich sytuacji - czytamy na facebookowym profilu artysty.