Karolina Pisarek pływa z... płaszczkami i rekinami na Bora-Bora (ZDJĘCIA)

Jeszcze chwilę temu "cała Polska" żyła hucznym ślubem Karoliny Pisarek , która z ceremonii zrobiła wyjątkowo medialne wydarzenie. Mimo że wielomiesięczna przeprawa przez przygotowania dobiegła końca wraz z dniem, w którym doszło do długo wyczekiwanego ślubu, celebrytka nie poddaje się i wciąż walczy o uwagę fanów.

Ostatecznie ich wybór padł na bardzo egzotyczną i atrakcyjną turystycznie wyspę Bora-Bora , gdzie para spędzi swój miesiąc miodowy. Pisarek i tym razem nie zamierza powstrzymywać się od drobiazgowych relacji na Instagramie, choć twierdzi, iż to tylko zalążek tego, co mogłaby pokazać.

Mam tyle pięknych zdjęć i video z wyjątkowych momentów na Bora Bora. Nic nie postuję na Stories, bo potrzebuję regeneracji i skupiam się głównie na tym, co sprawia mi największą radość. Odrzucam wszystko, co mnie zmęczyło, wytworzyło presję lub przestało mi sprawiać przyjemność. Jak zregeneruję siły, to wrzucę - napisała.