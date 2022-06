Karolina Pisarek spędza miesiąc miodowy na Bora-Bora: turkusowa woda i piękne widoki z hotelu za 100 tysięcy złotych za tydzień (ZDJĘCIA)

Po zakończeniu wielomiesięcznego maratonu promującego jej ślub i wesele, Karolina Pisarek stanęła w końcu na ślubnym kobiercu. Tym samy rozpoczęła kolejną część wyścigu o uwagę fanów. Relacje z jej ślubu, wesela i poprawin zalały internet, trafiły też do telewizji i na łamy kolorowego magazynu.

I kiedy już wszyscy dowiedzieli się o tym, że podczas swego pierwszego tańca Karolina błysnęła pośladkami i o tym, że jej tort weselny stanął w płomieniach, a także zobaczyli starannie przygotowaną sesję na łamach Vivy, fani dali wyraz zmęczeniu materiałem i zaapelowali do modelki o to, by wrzuciła na luz.